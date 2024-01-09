Збірна України зуміла створити одну із сенсацій молодіжного Євро-2023, вибивши у чвертьфіналі фаворитів турніру французів. З таким же настроєм команда Руслана Ротаня готуватиметься до Олімпіади.
До теми Збірна України з футболу вийшла на Олімпіаду-2024: формат турніру, суперники та дати матчів
Генеральна репетиція пройде у Франції
Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко поділився планами підготовки молодіжної збірної України, яка виступатиме у форматі U-23. Олімпійський футбольний турнір в Парижі розпочнеться 24 липня. Підготовку до виступу підопічні Ротаня розпочнуть у березні.
25 березня на неї очікує виїзний матч з однією з потужних азійських збірних. Зараз уточнюються останні деталі з організаторами, і днями ми офіційно оголосимо про це. А в червні підопічні Руслана Ротаня зіграють на турнірі для команд U-23, який пройде у Франції,
– розповів Костюченко.
Хто гратиме на Олімпіаді-2024
- На сьогодні відомі 10 з 16 учасників футбольного турніру: Франція, Україна, Іспанія, Ізраїль, Марокко, Єгипет, Малі, США, Домініканська Республіка, Нова Зеландія. Три представники Азії на Олімпіаді стануть відомі в травні 2024 року. Двоє учасників з Південної Америки визначаться в лютому. Також до них приєднається переможець плей-оф між четвертими командами Африки (Гвінея) та Азії.
- Формат футбольного турніру традиційний. Збірні будуть поділені на чотири групи по чотири команди. По дві найсильніші виходять у плей-оф. Переможець Олімпіади визначиться у фіналі, який відбудеться 9 серпня в Парижі на арені "Парк де Пренс".