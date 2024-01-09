Збірна України зуміла створити одну із сенсацій молодіжного Євро-2023, вибивши у чвертьфіналі фаворитів турніру французів. З таким же настроєм команда Руслана Ротаня готуватиметься до Олімпіади.

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Генеральна репетиція пройде у Франції

Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко поділився планами підготовки молодіжної збірної України, яка виступатиме у форматі U-23. Олімпійський футбольний турнір в Парижі розпочнеться 24 липня. Підготовку до виступу підопічні Ротаня розпочнуть у березні.

25 березня на неї очікує виїзний матч з однією з потужних азійських збірних. Зараз уточнюються останні деталі з організаторами, і днями ми офіційно оголосимо про це. А в червні підопічні Руслана Ротаня зіграють на турнірі для команд U-23, який пройде у Франції,

– розповів Костюченко.

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