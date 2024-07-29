Украинка Дарья Билодид не сдержала слез после провала на Олимпиаде: эмоциональные фото дзюдоистки

Дарья считалась претенденткой на медали в олимпийском соревновании. Девушка феерично стартовала, но дальше Билодид ждало разочарование.

На Олимпийских играх-2024 в полном разгаре соревнования по дзюдо. В женском соревновании до 57 килограммов приняла участие украинка Дарья Билодид, пишет 24 Канал.

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Эмоции Билодид

Киевлянка имела надежды на медали, но в итоге вылетела довольно рано. Из-за дисквалификации в 1/8 финала Билодид уступила японке Харуке Фунакубо.

Такой итог стал неожиданным для самой дзюдоистки. После поединка Дарья не сдержала эмоции и расплакалась от разочарования. Сразу понятно, что Билодид рассчитывала на большее.

Дарья Билодид не сдержала эмоции после проигрыша:

Видео реакции дзюдоистки:

Отметим, что первый матч на Олимпиаде-2024 выдался для украинки очень удачным. Дарья без проблем справилась с самой молодой дзюдоисткой турнира Неру Тебвой.

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Билодид понадобилось всего 5 секунд для победы. Однако уже следующая соперница стала для нее последней. Напомним, что на Олимпийских играх-2024 Дарья получила бронзовую медаль.