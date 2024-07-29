На Олімпійських іграх-2024 у повному розпалі змагання з дзюдо. У жіночому змаганні до 57 кілограмів взяла участь українка Дар'я Білодід, пише 24 Канал.

До теми Стартувала з перемоги за 5 секунд: Дар'я Білодід сенсаційно вилетіла з Олімпійських ігор-2024

Емоції Білодід

Киянка мала надії на медалі, але у підсумку вилетіла доволі рано. Через дискваліфікацію в 1/8 фіналу Білодід поступилась японці Харуці Фунакубо.

Такий підсумок став несподіваним для самої дзюдоїстки. Після поєдинку Дар'я не стримала емоції та розплакалась від розчарування. Одразу зрозуміло, що Білодід розраховувала на більше.

Дар'я Білодід не стримала емоції після програшу:

Відео реакції Білодід:

Відзначимо, що перший матч на Олімпіаді-2024 видався для українки дуже вдалим. Дар'я без проблем впоралась із наймолодшою дзюдоїсткою турніру Неру Тєбвою.

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Білодід знадобилось лише 5 секунд для перемоги. Проте вже наступна суперниця стала для неї останньою. Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2024 Дар'я здобула бронзову медаль.