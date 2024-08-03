Українки змогли подолати планку висотою – 1,95 метри та пройшли у фінал Олімпійських ігор-2024. На жаль, інша українська атлетка Юлія Левченко закінчила виступ на висоті 1,83 метри.

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Підготовка Магучіх до фіналу ОІ-2024

Легкоатлетка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх на змагання у стрибках в висоту вийшла у фінал з першої позиції. Українку вважають, головною фавориткою на золоту медаль на літніх Іграх-2024 в Парижі.

Відео з інстаграму Магучих:

https://www.instagram.com/reel/C-KtRTcIO4i/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Ярослава коротко висловилась про свою підготовку до фінальної частини змагань на Олімпіаді-2024.

Побачимося у фіналі Олімпійських Ігор! Неділя, 20:50,

– написала Магучіх.

Нагадаємо, що під час виступів у Діамантовій лізі у Франції Ярослава побила світовий рекорд у стрибках в висоту. Українка змогла подолати планку на 2.10 метрів у висоту.

На літній Олімпіаді-2024 в Парижі Україна займає 39-е місце у загальному заліку та має 2 нагороди. Українські фехтувальниці пройшли у півфінал командного турніру з шаблі та будуть боротись за медалі ОІ-2024.