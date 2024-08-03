Украинскую команду представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова. В 1/4 финала украинками противостояла сборная Италии, пишет 24 Канал.



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Как выступили украинские фехтовальщицы

Первой вышла на дорожку Ольга Харлан, которая одержала победу у соперницы. Лидера сборной поддержали ее партнерши по команде – Алина Комащук и Елена Кравацкая.

Впоследствии итальянки сумели сравнять счет и даже выйти вперед. И все же наши девушки довели командный поединок до победы.

Украинская команда фехтовальщиц вышла в полуфинал командного турнира, который начнется в 16:20.

Напомним, сборная Украины ранее завоевала две награды на Олимпийских играх в Париже. На счету наших спортсменов: "серебро" Сергея Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки, "бронза" Ольги Харлан" в фехтовании на саблях. В медальном зачете Украина занимает 41 место.