На Олимпийских играх 2024 года в Париже выступят 16 футбольных сборных. Европу на этом турнире будут представлять четыре команды. Одна из них уже известна – это сборная Франции как хозяйка турнира. Еще три определятся по итогам молодежного чемпионата Европы 2023 года, который стартует 21 июня в Румынии и Грузии.

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Следовательно, молодежной сборной Украины, чтобы получить путевку на Олимипаду-2024, необходимо занимать одно из трех первых мест (есть вариант, когда достаточно будет и выхода в четвертьфинал, но об этом будет ниже). Идеальный вариант – это победа на турнире.

Следует отметить, что на молодежном Евро-2023 сыграет и сборная Англии, но она на путевку на Олимипаду-2024 претендовать не может. Все потому, что такое право имеет только член МОК – Великобритания, а не Англия.

Следовательно, на Евро-2023 есть несколько вариантов для определения трех представителей Европы на Олимпиаде-2024.

Если Франция или Англия выйдут в полуфинал Евро-2023, то на Олимпиаду-2024 автоматически попадут три других полуфиналиста.

Если в полуфинал Евро-2023 не выйдет ни Франция, ни Англия, то состоится матч за третье место между неудачниками полуфиналов.

Если в полуфинал Евро-2023 одновременно выйдут Франция и Англия, то состоится дополнительный стыковой матч за олимпийскую путевку между лучшими командами среди проигравших в четвертьфинале.

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Лучшие команды среди четвертьфиналистов-неудачников будут определяться по критериям в следующем порядке:

лучшая позиция в группе финального турнира; большее количество очков в группе финального турнира; лучшая разница забитых и пропущенных мячей в группе финального турнира; большее количество голов, забитых в группе финального турнира; лучшая разница забитых и пропущенных мячей в четвертьфинальном матче (основное время); большее количество голов, забитых в четвертьфинальном матче (основное время); дисциплинарные характеристики; лучшая позиция в рейтинге УЕФА (перед жеребьевкой финального турнира).

Потенциальный дополнительный поединок по олимпийской путевке состоится 7 или 8 июля в Бухаресте. Напомним, полуфиналы молодежного Евро-2023 запланированы на 5 июля, а финал – 8 июля.

Следует отметить, что молодежная сборная Украины попала в группу B молодежного Евро-2023, где соперниками "сине-желтых" стали сборные Испании, Хорватии и Румынии. Если наша команда выйдет в четвертьфинал, сборная Англии может быть ее потенциальным соперником.