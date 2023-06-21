На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі виступлять 16 футбольних збірних. Європу на цьому турнірі представлятимуть чотири команди. Одна з них вже відома – це збірна Франції, як господарка турніру. Ще три визначаться за підсумками молодіжного чемпіонату Європи 2023 року, який стартує 21 червня в Румунії та Грузії.

Детальніше Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023

Відтак молодіжній збірній України, щоб отримати путівку на Оліміпаду-2024, необхідно посідати одне з трьох перших місць (є варіант, коли достатньо буде і виходу у чвертьфінал, але про це буде нижче). Ідеальний варіант – це перемога на турнірі.

Варто відзначити, що на молодіжному Євро-2023 зіграє і збірна Англії, але вона на путівку на Оліміпаду-2024 претендувати не може. Все через те, що таке право має лише член МОК – Велика Британія, а не Англія.

Відтак на Євро-2023 є декілька варіантів для визначення трьох представників Європи на Олімпіаді-2024.

Якщо Франція або Англія вийдуть до півфіналу Євро-2023, то на Олімпіаду-2024 автоматично потраплять три інші півфіналісти.

Якщо до півфіналу Євро-2023 не вийде ані Франція, ані Англія, то відбудеться матч за третє місце між невдахами півфіналів.

Якщо до півфіналу Євро-2023 одночасно вийдуть Франція та Англія, то відбудеться додатковий стиковий матч за олімпійську путівку між найкращими командами з-поміж тих, що програють у чвертьфіналі.

До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Найкращі команди серед чвертьфіналістів-невдах визначатимуться за критеріями в такому порядку:

краща позиція в групі фінального турніру; більша кількість очок у групі фінального турніру; краща різниця забитих і пропущених м’ячів у групі фінального турніру; більша кількість голів, забитих у групі фінального турніру; краща різниця забитих і пропущених м’ячів у чвертьфінальному матчі (основний час); більша кількість голів, забитих у чвертьфінальному матчі (основний час); дисциплінарні показники; краща позиція в рейтингу УЄФА (перед жеребкуванням фінального турніру).

Потенційний додатковий поєдинок за олімпійську путівку відбудеться 7 або 8 липня в Бухаресті. Нагадаємо, півфінали молодіжного Євро-2023 заплановані на 5 липня, а фінал – 8 липня.

Варто відзначити, що молодіжна збірна України потрапила до групи B молодіжного Євро-2023, де суперниками "синьо-жовтих" стали збірні Іспанії, Хорватії та Румунії. Якщо наша команда вийде в чвертьфінал, то збірна Англії може бути її потенційним суперником.