Многие атлеты идут на жертвы ради попадания на этот праздник спорта. Однако один переплюнул всех накануне Игр-2024 в Париже.

Читайте также Показатель, который поражает: грузинская спортсменка на Олимпиаде-2024 повторит исторический рекорд

Спортсмен имел выбор и выбрал более радикальный вариант

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэттью Доусон ампутировал часть пальца, чтобы не пропустить соревнование. Он сделал это после того, как сломал безымянный палец правой руки.

Сообщается, что врачи предложили спортсмену наложить гипс, но он отказался. Альтернативным вариантом для хоккеиста стала ампутация фаланги пальца.

Я принял осознанное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом. Решение было принято не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца,

– сказал Доусон.

К слову. Мэттью Доусон является призером Олимпиады-2020. На соревнованиях в Токио он в составе сборной Австралии завоевал "серебро".

Напомним, что Игры-2024 продлятся с 26 июля по 11 августа. Украину на соревнованиях будут представлять 140 спортсменов.