Багато атлетів йдуть на жертви заради потрапляння на це свято спорту. Проте один переплюнув усіх напередодні Ігор-2024 у Парижі.

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Спортсмен мав вибір та обрав радикальніший варіант

Гравець збірної Австралії з хокею на траві Меттью Доусон ампутував частину пальця, щоб не пропустити змагання. Він зробив це після того, як зламав безіменний палець правої руки.

Повідомляється, що лікарі запропонували спортсмену накласти гіпс, але він відмовився. Альтернативним варіантом для хокеїста стала ампутація фаланги пальця.

Я прийняв усвідомлене рішення, порадившись із пластичним хірургом. Рішення було прийняте не лише заради участі в Олімпіаді, а й заради подальшого життя. Найкращим варіантом для мене було відрізати верхню частину пальця,

– сказав Доусон.

До слова. Меттью Доусон є призером Олімпіади-2020. На змаганнях у Токіо він у складі збірної Австралії здобув "срібло".

Нагадаємо, що Ігри-2024 триватимуть з 26 липня по 11 серпня. Україну на змаганнях будуть представляти 140 спортсменів.