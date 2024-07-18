Соревнования еще не начались, но уже известно, что на Играх-2024 будет повторен исторический рекорд. Его автором станет грузинская стрелок Нино Салуквадзе.
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Фантастическая стабильность
55-летняя спортсменка была выбрана в состав сборной Грузии и примет участие в десятой подряд Олимпиаде. Она не пропускает Олимпийские игры с 1988 года!
Именитая стрелок дебютировала на Играх в Сеуле, где сразу же завоевала "золото" в составе сборной СССР. Тогда она заняла первое место в стрельбе из пистолета с 25 метров.
После этого Нино Салуквадзе не пропустила ни одной Олимпиады и принесла Грузии пока единственную медаль этого уровня по стрельбе. Это произошло на Играх-2008 в Пекине – "бронза" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Напомним, что Украину на нынешних Играх по стрелковому спорту будут представлять шесть атлетов. Всего же в окончательную заявку на Олимпиаду-2024 попали 140 украинских спортсменов.