Ограбили за день до матча на Олимпиаде: у соперника сборной Украины украли драгоценности

Полузащитник олимпийской сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмада стал жертвой воров. Ограбление произошло за день до матча со сборной Марокко.

Сборная Аргентины неудачно стартовала на Олимпиаде-2024, сенсационно уступив Марокко со счетом 1:2. Сразу после матча главный тренер "Альбиселесте" Хавьер Маскерано рассказал об ограблении своего футболиста.

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Воры не оставили следов ограбления

40-летний специалист сообщил некоторые подробности загадочного происшествия.

Воры ворвались на нашу тренировку и ограбили Тьяго Альмаду. У него украли вещи, часы и драгоценности,

– сказал Маскерано.

По информации источника кража произошла в раздевалки, когда игроки были на тренировке. Пострадавший оценил ущерб в 50 тысяч евро.

Также сообщается, что на месте предполагаемого преступления не нашли никаких следов проникновения посторонних лиц.

Тьяго Альмада – 23-летний футболист, который защищает цвета бразильского Ботафого. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его трансферная стоимость составляет 27 миллионов евро.

Напомним, что во втором туре Аргентина сыграет с Ираком. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Футболисты сборной Украины выйдут на поле в 18:00. Подопечные Руслана Ротаня встретятся с Марокко.