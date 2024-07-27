Збірна Аргентини невдало стартувала на Олімпіаді-2024, сенсаційно поступившись Марокко з рахунком 1:2. Одразу після матчу головний тренер "Альбіселесте" Хав'єр Маскерано розповів про пограбування свого футболіста.
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Злодії не залишили слідів пограбування
40-річний фахівець повідомив деякі подробиці загадкової події.
Злодії увірвалися на наше тренування і пограбували Тьяго Альмаду. У нього вкрали речі, годинник і коштовності,
– сказав Маскерано.
За інформацією джерела крадіжка відбулася у роздягальні, коли гравці були на тренуванні. Потерпілий оцінив збитки у 50 тисяч євро.
Також повідомляється, що на місці ймовірного злочину не знайшли жодних слідів проникнення сторонніх осіб.
Нагадаємо, що у другому турі Аргентина зіграє з Іраком. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Футболісти збірної України вийдуть на поле о 18:00. Підопічні Руслана Ротаня зустрінуться з Марокко.