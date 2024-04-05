Сведение счетов с неугодными, – Аксенов заявил, что спортсмены из Крыма не поедут на Олимпиаду

В столице Франции с 26 июля по 11 августа состоятся летние Олимпийские игры. Несмотря на войну в Украине, туда допустили россиян и белорусов, правда, в "нейтральном" статусе.

Такой подарок судьбы (позорное решение МОК) не оценили “запоребриком”. Там делают массовые заявления об отказе ехать на Игры и даже требуют перенести соревнования из Парижа.

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Большая "потеря" для Олимпиады

Еще одну хорошую новость для мира сообщил глава российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов. Он заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду-2024 и аргументировал эту позицию по лекалам типичной методички Кремля, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал политика.

Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. МОК предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают. Так же они не скрывают своей русофобии, своего расистского отношения именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам.

Отсюда желание не просто запретить, но и унизить людей, а в их лице – всю нашу страну. Зачем доставлять им такое удовольствие? Ведь олимпийский спорт – это прежде всего о престиже государства, о гордости за свое Отечество. Поэтому мое личное мнение: ехать на Олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется", – написал Аксенов.

Напомним, что ранее об отказе ехать на Игры-2024 уже заявляли российские фехтовальщики, лучники, гимнасты, боксеры, пловцы и этот список постоянно увеличивается.