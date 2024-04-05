Такий подарунок долі (ганебне рішення МОК) не оцінили "запорєбриком". Там роблять масові заяви щодо відмови їхати на Ігри та навіть вимагають перенести змагання з Парижа.

Читайте також Спортсмени чи військові під прикриттям: хто з друзів Путіна їде на Олімпіаду і чому їх допустили

Велика "втрата" для Олімпіади

Ще одну хорошу новину для світу повідомив очільник російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сєргєй Аксьонов. Він заявив, що кримські спортсмени не поїдуть на Олімпіаду-2024 та аргументував цю позицію за лекалами типової методички Кремля, пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал політика.

Спортсмени від Республіки Крим на Олімпіаду в Парижі не поїдуть. Повністю підтримую їхнє рішення. МОК зрадив олімпійські принципи, перетворився на інструмент політичної помсти та зведення рахунків із неугодними Заходу країнами. Вони цього й не приховують. Так само вони не приховують своєї русофобії, свого расистського ставлення саме до наших спортсменів, до росіян, до білорусів.

Звідси бажання не просто заборонити, а й принизити людей, а в їхній особі – всю нашу країну. Навіщо доставляти їм таке задоволення? Адже олімпійський спорт – це насамперед про престиж держави, про гордість за свою Вітчизну. Тому моя особиста думка: їхати на Олімпіаду не треба. Не розумію тих, хто так туди рветься", – написав Аксьонов.

Нагадаємо, що раніше про відмову їхати на Ігри-2024 вже заявляли російські фехтувальники, лучники, гімнасти, боксери, плавці й цей список постійно збільшується.

Важливо. Напередодні заяву щодо майбутніх Олімпійських ігор зробив Еммануель Макрон. Він вважає, що під час змагань Росія може атакувати Францію.