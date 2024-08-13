Участие в Олимпиаде-2024 приняли представители из 206 стран, в целом это 10 тысяч 500 атлетов. Всего на соревнованиях в Париже было разыграно 329 медалей, в олимпийскую программу было включено 32 вида спорта.

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Новые рекорды на Олимпиаде-2024

За время проведения Игр-2024 в Париже был установлен 21 новый рекорд. Это произошло в девяти видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, велотрек, стрельба, скалолазание, плавание, гребля на каноэ и байдарках, современное пятиборье и тяжелая атлетика.

Больше всего рекордов установили в плавании. Атлеты четыре раза перебивали рекорд в этом мире, приплыв с лучшим временем. Олимпийцы из США установили наибольшее количество рекордов – семь лучших достижений.

Обновляли мировые рекорды чаще всего на велотреке. На Олимпиаде-2024 в Париже это произошло 12 раз. Отметим, что во Франции было меньше новых рекордов, чем в Токио-2020, где спортсмены установили 24 мировых рекорда.

Все мировые рекорды Игр-2024 в Париже

В квалификации смешанной эстафеты 4х400 метров американская сборная выдала лучший результат – 3:07.41 минуты.

Шведский спортсмен Мондо Дюплантис превзошел свой личный рекорд в финале прыжков с шестом: ателт преодолел отметку в 6.25 метра.

За несколько месяцев до Олимпийских игр-2024 на чемпионате США Сидни Маклафлин-Леврон установила рекорд, а затем побила его в финале на 400 метров с барьерами.

Лим Си Хён побила рекорд в стрельбе из лука на 2 балла. В квалификации кореянка показала результат в 694 очка, предыдущий был 692 балла.

Плавание: представитель Китая Пань Чжанле в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем превзошел свое лучшее время на 0,4 секунды. Предыдущий рекорд, который держался 12 лет побил Бобби Финке, пловец установил лучшее время на дистанции в 1500 метров. Сборная США в финале микстестафеты 4х100 метров вольным стилем побила прошлый рекорд на 15 сотых секунды быстрее. Среди женщин в эстафете в 4х100 метров комплексным стилем американки выдали лучшее время.

В скалолазании американский атлет дважды побил рекорд в скорости: первый – 4.75 секунд (в квалификации), а второй – 4.74 секунд в финале. Александра Мирослав из Польши сначала в отборе показала скорость в 6.21 секунды, а затем улучшила ее на 15 секунд.

Велотрек: сборная Австралии побила прошлый рекорд итальянцев в комадной мужской гонке преследования, который был установлен на Олимпиаде-2020. Голландец Гарри Лаврейсен проехал в отборе спринта за 9.088 секунд. Немецкая спортсменка Леа Фридрих в квалификации спринта показала результат – 10.092 секунд.

В миксте стендовой стрельбы итальянцы и американцы закрыли наибольшее количество мишеней за все время Олимпийских игр - 149 из 150 отметок. США в квалификации, а Италия в финале.

В каноэ-одиночке канадка Кэти Винсент завершила дистанцию 200 метров за рекордные 44.12 секунд.

Современное пятибротье: Мишель Гуляш получила "золото" для Венгрии на Играх-2024 с результатом в 1461 очко. Египтянин Ахмед Эльгенди показал результат в 1555 очков и стал олимпийским чемпионом.

В тяжелой атлетике Карлос Насар в весовой категории 89 килограмм установил два новых рекорда Олимпиад. Сначала атлет поднял вес 224 килограмма в толчке и выиграл Олимпийских игр с весом 404 килограмма по сумме двоеборья.

Напомним, что Украина на Олимпийских играх-2024 в Париже получила 12 медалей и заняла 22 место в общем зачете. Фехтовальщица Ольга Харлан получила "бронзу" в личных соревнованиях и завоевала "золото" в командном турнире и стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх.