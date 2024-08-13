Участь у Олімпіаді-2024 взяли представники з 206 країн, загалом це 10 тисяч 500 атлетів. Всього на змаганнях в Парижі було розіграно 329 медалей, до олімпійської програми було включено 32 види спорту.

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Нові рекорди на Олімпіади-2024

За час проведення Ігор-2024 в Парижі було встановлено 21 новий рекорд. Це відбулось у дев'яти видах спорту: стрільба з луку, легка атлетика, велотрек, стрільба, скелелазіння, плавання, веслування на каное і байдарках, сучасне п'ятиборство та важка атлетика.

Більше всього рекордів встановили у плаванні. Атлети чотири рази перебивали рекорд у цьому світі, припливавши з найкращим часом. Олімпійці з США встановили найбільшу кількість рекордів – сім найкращих досягнень.

Оновлювали світові рекорди частіше всього на велотреку. На Олімпіаді-2024 в Парижі це відбулось 12 разів. Зазначимо, що у Франції було менше нових рекордів, ніж у Токіо-2020, де спортсмени встановили 24 світові рекорди.

Усі світові рекорди Ігор-2024 в Парижі

У кваліфікації змішаної естафети 4х400 метрів американська збірна видала найкращий результат – 3:07.41 хвилини.

Шведський спортсмен Мондо Дюплантіс перевершив свій особистий рекорд у фіналі стрибків з жердиною: ателт подолав позначку у 6.25 метра.

За декілька місяців до Олімпійських ігор-2024 на чемпіонаті США Сідні Маклафлін-Леврон встановила рекорд, а згодом побила його у фіналі на 400 метрів з бар'єрами.

Лім Сі Хьон побила рекорд у стрільби з лука на 2 бали. У кваліфікації кореянка показала результат у 694 очки, попередній був 692 бали.

Плавання: представник Китаю Пань Чжанле у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем перевершив свій накращий час на 0,4 секунди. Попередній рекорд, який тримався 12 років побив Боббі Фінке, плавець встановив найкращий час на дистанції у 1500 метрів. Збірна США у фіналі мікстестафети 4х100 метрів вільним стилем побила минулий рекорд на 15 сотих секунди швидше. Серед жінок у естафеті в 4х100 метрів комплексним стилем американки видали найкращий час.

У скелелазінні американський атлет двічі побив рекорд у швидкості: перший – 4.75 секунд (у кваліфікації), а другий – 4.74 секунд у фіналі. Олександра Мірослав з Польщі спочатку у відборі показала швидкість у 6.21 секунди, а потім покращила її на 15 секунд.

Велотрек: збірна Австралії побила минулий рекорд італійців у комадній чоловічій гонці переслідування, який був встановлений на Олімпіаді-2020. Нідерландець Гаррі Лаврейсен проїхав у відборі спринту за 9.088 секунд. Німецька спортсменка Леа Фрідріх у кваліфікації спринту показала результат – 10.092 секунд.

У міксті стендової стрільби італійці та американці закрили найбільшу кількість мішеней за весь час Олімпійських ігор — 149 зі 150 позначок. США у кваліфікації, а Італія у фіналі.

В каное-одиночці канадка Кеті Вінсент завершила дистанцію 200 метрів за рекордні 44.12 секунд.

Сучасне п'ятиброство: Мішель Гуляш здобула "золото" для Угорщини на Іграх-2024 з результатом у 1461 очко. Єгиптянин Ахмед Ельгенді показав результат у 1555 очок та став олімпійським чемпіоном.

У важкій атлетиці Карлос Насар у ваговій категорії 89 кілограм встановив два нові рекорди Олімпіад. Спочатку атлет підняв вагу 224 кілограми у поштовху та виграв Олімпійських ігор з вагою 404 кілограми за сумою двоборства.

Нагадаємо, що Україна на Олімпійських іграх-2024 в Парижі здобула 12 медалей та посіла 22 сходину у загальному заліку. Фехтувальниця Ольга Харлан здобула "бронзу" в особистих змаганнях та виборола "золото" у командному турнірі та стала найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпійських іграх.