В 2022 году началось полномасштабное российское вторжение в Украину. С этого момента в большинстве международных и европейских турнирах были изъяты спортсмены из России.

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Махачев о недопуске россиян

В своих соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев поделился тем, что следил за соревнованиями по борьбе. Спортсмен был недоволен тем, что на Олимпиаду-2024 в Париже атлеты из России выступали под "нейтральным" флагом, а некоторые вовсе остались дома.

Мне понравилось смотреть борьбу в эти дни. Жаль, что грязная политика залезла в такой мужественный вид спорта. Люди, которые всю свою жизнь отдали этому виду спорта и мечтали получить шанс выступить на Олимпиаде, вынуждены сидеть дома и смотреть Олимпиаду по телевизору.

– заявил Махачев.

Чемпион UFC заявил, что "двойные стандарты грязных стран" лишили спортсменов того к чему они готовились долгое время. В твиттере Махачев сравнил церемонию открытия парижских и российских Игр. Он призвал вернуть все в Россию.

Напомним, что на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже российский пропагандистский журналист вывесил флаг Российской Федерации.