Олимпийские игры в 2021 году в Токио таки смогут посетить зрители. Япония рассматривает вариант допустить на трибуны местных объектов ограниченное количество болельщиков.

В последние дни наблюдается положительная динамика в подготовке Олимпийских игр в Японии. Сначала было сообщено, что в марте следующего года начнется тестирование объектов, а теперь главный исполнительный директор соревнований Тоширо Муто заявил, что фанаты смогут посетить Олимпиаду, сообщает Associated Press.

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Зрители посетят Олимпиаду

Сейчас для всех иностранцев, прибывающих в Японию, введен обязательный двухнедельный карантин. Нужно ли будет фанатам, которые захотят увидеть Олимпиаду собственными глазами, отсиживать 14 дней на самоизоляции пока не сообщается. Все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Скорее всего болельщикам повезет и им удастся таки обойти такие неудобства. Организаторы и Международный олимпийский комитет дали себе время до весны 2021 года, чтобы разработать план действий для всех зрителей из других стран.

Добавим, что недавно Япония успешно провела соревнования по спортивной гимнастике, которые состоялись 8 ноября со зрителями на трибунах.

По состоянию на 11 ноября, суточная заболеваемость коронавирусом в Японии составила 1 173 человека.