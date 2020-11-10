Организаторы Олимпиады в Токио, которую из-за пандемии коронавируса с 2020 года перенесли на 2021 год, объявили, что уже в марте следующего года начнут проводить серию тестовых соревнований на олимпийских объектах. Они не теряют надежды провести Олимпийские игры и не исключают, что со зрителями.

Оргкомитет до последнего ищет альтернативные варианты проведения Олимпийских игр в Токио. На такие тесты соревнований японскую власть вдохновило успешное проведение соревнований по спортивной гимнастике, которые состоялись 8 ноября со зрителями на трибунах, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя оргкомитета.

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Тестовые соревнования объектов

В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из США, России, Японии. Все участники турнира перед началом соревнований прошли карантин в своих гостиничных номерах и ежедневно сдавали тесты на коронавирус.

"Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19 вместе с японским правительством и столичным правительством Токио. С начала следующего года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых мероприятий в марте", – заявил журналистам представитель оргкомитета Олимпиады.

Уже в этом месяце президент МОК Томас Бах прибудет в Токио, чтобы провести переговоры с организаторами вопроса открытия Олимпиады 23 июля 2021 года. Японские власти заверили, что будут готовы на 100%, чтобы провести элитные соревнования.

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