Подготовка к Олимпиаде 2021 года: Япония проведет тестовые соревнования
Организаторы Олимпиады в Токио, которую из-за пандемии коронавируса с 2020 года перенесли на 2021 год, объявили, что уже в марте следующего года начнут проводить серию тестовых соревнований на олимпийских объектах. Они не теряют надежды провести Олимпийские игры и не исключают, что со зрителями.
Оргкомитет до последнего ищет альтернативные варианты проведения Олимпийских игр в Токио. На такие тесты соревнований японскую власть вдохновило успешное проведение соревнований по спортивной гимнастике, которые состоялись 8 ноября со зрителями на трибунах, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя оргкомитета.
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Тестовые соревнования объектов
В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из США, России, Японии. Все участники турнира перед началом соревнований прошли карантин в своих гостиничных номерах и ежедневно сдавали тесты на коронавирус.
"Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19 вместе с японским правительством и столичным правительством Токио. С начала следующего года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых мероприятий в марте", – заявил журналистам представитель оргкомитета Олимпиады.
Уже в этом месяце президент МОК Томас Бах прибудет в Токио, чтобы провести переговоры с организаторами вопроса открытия Олимпиады 23 июля 2021 года. Японские власти заверили, что будут готовы на 100%, чтобы провести элитные соревнования.
Перенос Олимпиады в Токио: коротко
- Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому игры запланировано провести с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.
- Это впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год. Хотя до этого Олимпиады трижды переносили. При этом однажды именно в Токио. Больше об этом – по ссылке.
- Организаторы турнира рассматривают различные варианты допуска болельщиков на трибуны.
- Одним из условий может быть обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничение перемещений спортсменов за пределами Олимпийской деревни.
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