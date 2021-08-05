"Квалификация немного забрала нервы"
Все украинки в один голос заявили, что квалификационный раунд был очень сложным. Прыгуньи из Украины взяли планку на высоте 1.95 метра. Девушки прокомментировали свое выступление на японской земле. Ирина Геращенко выделила серьезную конкуренцию в секторе.
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Поняли, что придется прыгать 1.95 метра после того, как узнали, какая у нас будет квалификация. Ведь девушки по сезону имели очень сильные высоты. Настраивались на эти прыжки. Тренировки были легче, квалификация немного забрала нервы,
– заявила Геращенко.
Организаторы соревнований сделали все условия для легкоатлеток при такой жаре. По словам Ирины, в секторе были бочки со льдом и холодной водой, где украинки могли освежиться: "А так – трудно было: и влажность, и солнце, если перед этим оно было за облаками, то во время выступления было как на сковородке".
"Без поддержки ничего бы этого не было"
Сложной была квалификация у другой украинки Юлии Левченко. 23-летняя легкоатлетка тоже взяла нужную высоту 1.95 аж с последней третьей попытки. Такой же результат показала Геращенко.
Украинская прыгунья подчеркнула, что уже не помнит, как именно она получила путевку в финальную часть соревнований. Юлия поблагодарила всех за поддержку.
Если честно, я уже ничего не помню. Очень рада тому, что попала на Олимпийские игры. А уж тут надо прыгать как уметь. Спасибо всем за поддержку, без нее ничего бы этого не было. Это самое главное и это придает сил,
– ответила Левченко.