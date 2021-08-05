"Надо прыгать, наслаждаться и проходить дальше"

Ярослава Магучих стала одной из трех украинок, которая прошла квалификацию по прыжкам в высоту. 19-летняя легкоатлетка прокомментировала свое выступление в Токио.

Как это было Магучих, Левченко и Геращенко – в финале Олимпийских игр по прыжкам в высоту

Для выхода в финальный старт легкоатлеткам нужно было показывать квалификационный норматив (1,95 метра) или же входить в топ-15 лучших (если 12 атлеток не выполнят норматив).

Украинка призналась, что эта квалификация была одной из самых сложных в ее карьере. Магучих после ошибки на высоте 1.90 метра смогла собраться и взять планку со второй попытки: "После этого поняла, что больше шансов на ошибку нет – надо прыгать с первой попытки".

Думала, что надо прыгать, наслаждаться и проходить дальше. Знаю, что у девушек то же самое. Очень рада, что мы втроем проходим в финал. Знаю, что Олимпиада для каждого спортсмена – это самый важный старт карьеры. Но я попыталась отбросить такие мысли и просто наслаждаться атмосферой. Что таки смогла побывать в Токио,

– рассказала спортсменка.

Ярослава рассказала, что легкоатлетки имеют хорошие условия для прыжков. Поэтому украинка надеется, что ей и девушкам удастся показать хороший результат.

Финал прыжков в высоту состоится 7 августа. Украина стала единственной страной, которую в решающем старте в прыжках в высоту будут представлять сразу три спортсменки.