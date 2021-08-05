"Кваліфікація трохи забрала нерви"

Усі українки в один голос заявили, що кваліфікаційний раунд був дуже складним. Стрибунки з України взяли планку на висоті 1.95 метра. Дівчата прокоментували свій виступ на японській землі. Ірина Геращенко виділила серйозну конкуренцію у секторі.

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Зрозуміли, що доведеться стрибати 1.95 метри після того, як дізналися, яка у нас буде кваліфікація. Адже дівчата по сезону мали дуже сильні висоти. Налаштовувалися на ці стрибки. Тренування були легші, кваліфікація трохи забрала нерви,

– заявила Геращенко.

Організатори змагань зробили усі умови для легкоатлеток за такої шаленої спеки. За словами Ірини, у секторі були діжки з льодом та холодною водою, де українки могли освіжитись: "А так – важко було: і вологість, і сонце, якщо перед цим воно було за хмарами, то під час виступу було як на пательні".

"Без підтримки нічого б цього не було"

Складною була кваліфікація в іншої українки Юлії Левченко. 23-річна легкоатлетка теж взяла потрібну висоту 1.95 аж з останньої третьої спроби. Такий же результат показала Геращенко.

Українська стрибунка наголосила, що вже не пам'ятає, як саме вона здобула путівку у фінальну частину змагань. Юлія подякувала усім за підтримку.

Якщо чесно, я вже нічого не пам'ятаю. Дуже рада тому, що потрапила на Олімпійські ігри. А вже тут треба стрибати як вміти. Дякую всім за підтримку, без неї нічого б цього не було. Це найголовніше і це надає сил,

– відповіла Левченко.

Фінал стрибків у висоту відбудеться у суботу, 7 серпня. Україна – єдина країна, яка у вирішальному старті у стрибках у висоту матиме відразу три спортсменки.