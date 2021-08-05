Для выхода в финал нужно было показывать квалификационный норматив (1,95 метра) или же входить в топ-15 лучших (если 12 атлеток не выполнят норматив).

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Украинские прыгуньи смогли в полном составе отобраться в финал – все три атлетки взяли планку на высоте 1,95 метра.

Лучше всего выступила одна из главных претенденток на победу Ярослава Магучих. Планку на 1,90 метра она взяла со второго раза, а остальные попытки выполнила безупречно. Юлия Левченко и Ирина Геращенко взяли необходимые 1,95 метра с третьей попытки.

Финал женских прыжков в высоту состоится в субботу, 7 августа. Начало соревнований – в 13:35 по киевскому времени.

Украина – единственная страна, которая будет представлена тремя спортсменками в финале женских прыжков в высоту.

Результаты квалификации прыжков в высоту. Женщины