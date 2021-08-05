Историческое серебро Терлюги и бронза Лузан: итоги Олимпиады-2020 5 августа

На 13-й игровой день Олимпиады-2020 сборная Украины завоевала еще две медали. А также гарантировала себе медаль в боксе, и, вероятно, в прыжках в высоту.

5 августа украинцам удалось увеличить количество медалей до 13, занимая 36-е место в медальном зачете.

День в Украине начался с бронзовой медали, которую получила Людмила Лузан в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. При том что после финиша Лузан даже не знала, получила ли медаль. Бронзового призера определил фотофиниш.

Вот это да Мозоли и содранная кожа: Лузан показала "цену" бронзовой медали на Олимпиаде – фото (18+)

Уже в обед еще одну медаль в копилку Украины принесла каратистка Анжелика Терлюга. Она победила в группе, получила эффектную победу в полуфинале. А вот на финал ее запала не хватило – поражение и лишь серебряная медаль. Но эта медаль историческая для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпиаде.

Гарантировал нам медаль и боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в весовой категории до 75 кг. Там ему будет противостоять бразилец Геберт Соуза, который в полуфинале победил Глеба Бакши. Это крымчанин, который в свое время выступал за Украину, но после аннексии Крыма Россией сменил гражданство, и теперь представляет ОКР.

Шанс не только побороться за медали, но и занять весь подиум Украина будет иметь в прыжках в высоту среди женщин. В финал пробились Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Традиционно Украина могла получить больше медалей, но некоторые наши спортсменки остановились в шаге от места на подиуме:

прыгунья с шестом Марина Килипко стала пятой. А после этого расплакалась;

велогонщицы Елена Старикова и Любовь Басова стали четвертой и шестой соответственно в кейринге. Хотя квалификацию прошли с первым и третьим временем.

Результаты Олимпиады 5 августа

Тройной прыжок. Мужчины

Педро Пичардо (Португалия) Ямин Джу (Китай) Юг Фабрис Занг (Буркина Фасо)

Толкание ядра. Мужчины

Райан Кроузер (США) – олимпийский рекорд Джо Ковач (США) Томас Уолш (Новая Зеландия)

Бег 110 метров с барьерами. Мужчины

Генсл Парчмент (Ямайка) Грант Холлоуэй (США) Рональд Леви (Ямайка)

Спортивная ходьба. Мужчины. 20 км

Массимо Стано (Италия) Коки Икеда (Япония) Яманиси Тосикадзу (Япония)

Прыжки с шестом. Женщины

Кэти Нажотт (США) Анжелика Сидорова (ОКР) Холли Блисдэйл (Великобритания)

Бег 400 метров. Мужчины

Стивен Гардинер (Багамские острова) Энтони Замбрано (Колумбия) Кирани Джеймс (Гренада)

Семиборье. Женщины

Нафиссату Тиам (Бельгия) Анук Веттер (Нидерланды) Эмма Остервегель (Нидерланды)

Десятиборье. Мужчины

Дамиан Уорнер (Канада) Кевин Майер (Франция) Эшли Молони (Австралия)

Бокс. Мужчины. До 57 кг

Альберт Батиргазиев (ОКР) Дюк Раган (США) Самуэль Такий (Гана) Лазаро Альварес (Куба)

Гребля, байдарка-одиночка. Мужчины. 200 метров

Шандор Тотка (Венгрия) Манфреди Рицца (Италия) Лиам Хит (Великобритания)

Гребля, каноэ-одиночка. Женщины. 200 метров

Невин Харрисон (США) Лоуренс Винсент-Лапуант (Канада) Людмила Лузан (Украина)

Гребля, байдарка-одиночка. Женщины. 500 метров

Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) Тамара Чипеш (Венгрия) Эмма Йоргенсен (Дания)

Гребля, байдарка-двойка. Мужчины. 1000 метров

Австралия Германия Чехия

Велоспорт. Кейрин. Женщины

Шанна Браспеннинкс (Нидерланды) Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) Лориан Дженест (Канада)

Велоспорт. Омниум. Мужчины

Мэтью Уоллс (Великобритания) Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия) Элия ​​Вивиани (Италия)

Прыжки в воду. Вышка. 10 метров. женщины

Цюань Хунчан (Китай) Чэнь Юйси (Китай) Мелисса Ву (Австралия)

Футбол. Женщины

США

Хоккей на траве. Мужчины

Бельгия Австралия Индия

Каратэ. Ката. Женщины

Сандра Санчес (Испания) Кийо Симидзу (Япония) Грейс Лау (Гонконг) Вивиана Боттаро (Италия)

Каратэ. Кумитэ. Женщины

Ивет Горанова (Болгария) Анжелика Терлюга (Украина) Беттина Планк (Австрия) Вэнь Цзы-Юнь (Китайский Тайбэй)

Каратэ. Кумитэ. Мужчины

Стивен да Кошта (Франция) Эрай Шамдан (Турция) Дархан Асадилов (Казахстан) Абдель Рахман Альмасатфа (Иордания)

Марафонское плавание. Мужчины. 10 км

Флориан Веллброк (Германия) Криштоф Рашовски (Венгрия) Грегорио Пальтриньери (Италия)

Скейтбординг. Парк. Мужчины

Киган Палмер (Австралия) Педро Баррос (Бразилия) Кори Жуно (США)

Спортивное скалолазание. Мужчины. Многоборье

Альберто Хинес Лопес (Испания) Натаниэль Коулман (США) Якоб Шуберт (Австрия)

Настольный теннис. Женщины. командный разряд

Китай Япония Гонконг

Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг

Заур Угуев (ОКР) Рави Кумар Дахия (Индия) Артас Санаа (Казахстан) Патрик Томас Гилман (США)

Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг

Дэвид Тейлор (США) Хассан Яздани (Иран) Артур Найонов (ОКР) Амин Майлс (Сан-Марино)

Вольная борьба. Женщины. До 57 кг