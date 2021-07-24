Лейла Энни Фернандес (Канада) – Даяна Ястремская (Украина) 2:1 (6:3, 3:6, 6:0) Уже на следующий день после открытия Олимпийских игр на старт вышли украинские теннисистки. Первой среди наших на корте появилась Даяна Ястремская. Девушки провели на корте 2 часа 7 минут. Украинка не смогла стартовать с победы.

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Начало первой партии начался ужасно для обоих теннисисток. Девушки обменялись любезностями и отдали гейма на своих подачах – 1:1. В пятом гейме канадский представитель не только сыграла брейк в украинки, но и вышла вперед в сете – 3:2. Победу в первом сете Фернандес уже не впустила. Теннисистка из Канади взяла три гейма. Взамен отдав Ястремской лишь один гейм – 6:3.

В первом сете Ястремская четыре раза подала на вылет, сделала две двойные ошибки против одной в Лейлы. Даяна показала довольно неплохой показатель первой подачи – 74%.

Невероятный камбэк

В следующей партии украинке пришлось преломлять ход встречи, чтобы сравниться в счете по сетам. Партия началась с идентичным сценарию первого сета. Девушки снова отдали гейма на своих подачах. Отметим, что в этой партии теннисистки отдали аж шесть геймов на собственных мячах.

Украинка мощнее начала вести себя на корте и заставила соперницу ошибаться. Хотя начало сета был за суперницей, которая повела в счете 3:1. Даяна постепенно играла брейки и взяла пять подряд гейме. В итоге – 3:6 равный счет по сетам.

Отметим! Даяна снова сделала четыре подачи на вылет. Классно этого дня шло с подачами в украинки. Ястремская была и безошибочной – ноль двойных. Зато Фернандес сделала аж четыре раза.

Легкий сет Фернандес Судьба путевки в следующий этап решался в третьей партии, началась для украинки не лучшим образом. Даяна повела 0:40 и казалось, что уже оставить стартовый гейм сета за собой. Но канадская теннисистка сыграла три брейка и благодаря четвертому взяла гейм.

Лейла включилась в игру и просто уничтожала украинку на корте. Что–то как сломалось в игре Ястремской. Фернандес уверенно брала гейм за гейм и довела матч до логического завершения – 6:0 победа Фернандес.