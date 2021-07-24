В следующей партии украинке пришлось преломлять ход встречи, чтобы сравниться в счете по сетам. Партия началась с идентичным сценарию первого сета. Девушки снова отдали гейма на своих подачах. Отметим, что в этой партии теннисистки отдали аж шесть геймов на собственных мячах.
Украинка мощнее начала вести себя на корте и заставила соперницу ошибаться. Хотя начало сета был за суперницей, которая повела в счете 3:1. Даяна постепенно играла брейки и взяла пять подряд гейме. В итоге – 3:6 равный счет по сетам.
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