Буценко покинул Олимпиаду

В весовой категории до 56 килограмм украинец проиграл представителю Эквадора Жан-Карлосу Пачито. Судьи отдали победу сопернику 28:29, 28:29, 28:29.

К слову Коростылев остановился в шаге от первой медали Украины на Олимпиаде-2020

Таким образом, Буценко завершил свои выступления на соревнованиях. Это его вторые Олимпийские игры в карьере. На прошлых Играх он также проиграл в первом же бою.

Кривицкая выбыла в первом раунде

Шпажистка Елена Кривицкая проиграла в 1/32 финала на Олимпийских играх. Сильнее оказалась представительница Польши Рената Эугениуш Кнапик-Миазга. Она победила со счетом 15:8.

Таким образом, выступления на ОИ украинка завершила. Стоит отметить, что на двух предыдущих чемпионатах мира Елена выигрывала бронзу.

Лесюк не смог пройти через нижнюю сетку

Дзюдоист Артем Лесюк проиграл в 1/4 финала представителю Франции Луке Мхеидзе. На пути в четвертьфинал украинец победил в 1/16-й Гватемальца Хосе Рамоса, а в 1/8 финала – Шарафуддина Лутфиллаева (2:1 вазари).

Однако Артем попал в утешительный турнир и мог побороться за бронзу. К сожалению, там он проиграл Торнике Цякадоеа из Нидерландов иппоном.