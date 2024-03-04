На этапе Кубка мира по фехтованию в греческих Афинах женская сборная Украины досрочно гарантировала себе олимпийскую лицензию на Игры-2024. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова будут защищать честь Украины в Париже, пишет 24 Канал.

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В Париже украинские саблистки попытаются повторить триумф Пекина-2008

На этапе в Афинах Харлан и компания получили серебряные медали в командном зачете. Сейчас женская сборная Украины по фехтованию на саблях входит в четверку сильнейших команд общего рейтинга, поднявшись с 5-го места в предыдущем рейтинг-листе.

Важно. На Олимпиаду-2024 квалифицируются топ-4 сборные по мировому рейтингу, а также еще 4 лучшие команды – по одной от каждого континента.

Даже если украинки неудачно выступят на последнем квалификационном этапе в бельгийском Синт-Никласе, они все равно поедут на Олимпиаду как обладательницы европейской квоты.

Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года в столице Франции – Париже. Украинки являются олимпийскими чемпионками Пекина-2008, главной героиней того триумфа является именно Харлан.

Напомним, в июле 2023 года МОК принял волевое решение о квалификации Ольги Харлан на личный турнир саблисток в рамках Олимпийских игр 2024.