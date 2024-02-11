Всего в Лиме Украину представляли 5 саблисток. Однако до поздних стадий турнира смогла дойти только олимпийская чемпионка Пекина-2008, сообщает 24 Канал.

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Харлан завоевала 31-ю медаль на этапах Кубка мира

Уроженка Николаева на турнире провела 6 поединков. Она стартовала с победы над венгеркой Ренатой Катони – 15:6, после чего одержала еще одну уверенную победу над итальянкой Клаудией Ротили – 15:8.

В 1/8 финала Ольга Харлан смогла удержать камбэк француженки Сары Нучи – 15:12, а гарантировала себе медаль, победив за выход в четверку лучших еще одну представительницу Венгрии Лизу Пустай – 15:11.

Однако титулованная украинка на этом не думала останавливаться и смогла взять верх над американкой Элизабет Тартаковски из США – 15:12.

В решающем поединке соревнований Ольга Харлан встретилась с третьей венгеркой на этапе в Лиме – Катинкой Шугар Баттай. Этот поединок стал повторением финала прошлогоднего Кубка мира в Афинах, где украинка уступила с минимальным счетом 14:15.

Но в Перу уже была совсем другая история. Харлан в обеих половинах встречи пропустила лишь по 3 атаки и без шансов деклассировала юную соперницу – 15:6.

Смотрите видео последнего победного укола в финале

Таким образом украинка завоевала для себя первую золотую медаль на уровне Кубка мира с 2019 года, которая в целом стала 14-й в карьере. Кроме этого Ольга в своем активе имеет также 8 серебряных наград и девять бронзовых.

Важно. Этап в Лиме стал вторым в этом сезоне Кубка мира по фехтованию на саблях. На стартовом этапе в Алжире Ольга Харлан также не осталась без медали, тогда она стала вице-чемпионкой.