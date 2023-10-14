Вместе с легендой: Харлан похвасталась фото с обладателем "Золотого мяча"

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан стала одним из главных действующих лиц летнего сезона. Выдающаяся спортсменка привлекла внимание к Украине благодаря выступлению на чемпионате мира по фехтованию.

Звезда украинского спорта активно ведет свои социальные сети и радует своих подписчиков интересными встречами. Недавно олимпийская чемпионка опубликовала совместное фото с легендарным футболистом Андреем Шевченко.

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Выдающиеся украинские спортсмены пообщались и сделали фото.

"С легендой", – подписала свой пост Харлан.

Фото Ольги Харлан с Андреем Шевченко / instagram.com/olgakharlan

Однако болельщики олимпийской чемпионки не согласились с ее подписью. По их мнению, Ольга Харлан такая же легенда Украины, как и обладатель "Золотого мяча" 2004 года.

"Это он стоит рядом с Легендой".

"Две Легенды и Две Гордости!!!"

"Вы теперь тоже легенда".

"Две Легенды, две Личности, человечные Люди! УКРАИНЦЫ".

Напомним, что в сентябре этого года Ольга Харлан получила орден из рук Президента Украины Владимира Зеленского ко Дню спорта. Также фехтовальщица получила награду НОК Украины за гражданскую позицию.