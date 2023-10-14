Зірка українського спорту активно веде свої соціальні мережі та радує своїх підписників цікавими зустрічами. Нещодавно олімпійська чемпіонка опублікувала спільне фото з легендарним футболістом Андрієм Шевченком.

Читайте також Харлан подарувала Залужному особливу шаблю, якою перемогла росіянку на скандальному ЧС

Видатні українські спортсмени поспілкувалися та зробили фото.

"З легендою", – підписала свій допис Харлан.

Фото Ольги Харлан з Андрієм Шевченком / instagram.com/olgakharlan

Проте вболівальники олімпійської чемпіонки не погодилися з її підписом. На їхню думку, Ольга Харлан така ж легенда України, як і володар "Золотого м'яча" 2004.

"Це він стоїть поруч з Легендою".

"Дві Легенди та Дві Гордості!!!"

"Ви тепер теж легенда".

"Дві Легенди, дві Особистості, людяні Люди! УКРАЇНЦІ".

Нагадаємо, що у вересні цього року Ольга Харлан отримала орден з рук Президента України Володимира Зеленського до Дня спорту. Також фехтувальниця отримала відзнаку НОК України за громадянську позицію.