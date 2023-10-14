Звезда украинского спорта активно ведет свои социальные сети и радует своих подписчиков интересными встречами. Недавно олимпийская чемпионка опубликовала совместное фото с легендарным футболистом Андреем Шевченко.
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Выдающиеся украинские спортсмены пообщались и сделали фото.
- "С легендой", – подписала свой пост Харлан.
Фото Ольги Харлан с Андреем Шевченко / instagram.com/olgakharlan
Однако болельщики олимпийской чемпионки не согласились с ее подписью. По их мнению, Ольга Харлан такая же легенда Украины, как и обладатель "Золотого мяча" 2004 года.
- "Это он стоит рядом с Легендой".
- "Две Легенды и Две Гордости!!!"
- "Вы теперь тоже легенда".
- "Две Легенды, две Личности, человечные Люди! УКРАИНЦЫ".
Напомним, что в сентябре этого года Ольга Харлан получила орден из рук Президента Украины Владимира Зеленского ко Дню спорта. Также фехтовальщица получила награду НОК Украины за гражданскую позицию.