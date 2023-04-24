Украинская фехтовальщица уверена, что украинский флаг должен развеваться на Олимпиаде. Ольга Харлан будет делать все, чтобы выполнить эту "миссию".

Достойно внимания Надо много разъяснений, – Беленюк о запрете участия в соревнованиях с россиянами и белорусами

Все для благой цели

Олимпийская чемпионка раньше колебалась по поводу участия в соревнованиях, к которым могут быть допущены белорусы и россияне, однако, похоже, что украинская фехтовальщица уже приняла окончательное решение. Харлан хочет, чтобы на международном уровне продолжали говорить об Украине, что и должны делать наши спортсмены.

Я еще спортсменка, я еще тренируюсь и выступаю. Впереди, я надеюсь, Олимпиада. Буду делать все, чтобы туда попасть. Мы тренируемся с новым старшим тренером в Италии, где сейчас безопасно. Работа кипит, готовимся к Олимпийским играм. Нужно, чтобы наше знамя поднималось, чтобы наш гимн раздавался, чтобы украинские спортсмены были и рассказывали об Украине. Как ни крути, а спортсмены – это также связь с внешним миром. Я за последний год дала столько интервью зарубежным СМИ, что, наверное, за всю жизнь столько не давала.

– рассказала Харлан.

Достижение украинской фехтовальщицы