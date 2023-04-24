Украинская фехтовальщица уверена, что украинский флаг должен развеваться на Олимпиаде. Ольга Харлан будет делать все, чтобы выполнить эту "миссию".
Достойно внимания Надо много разъяснений, – Беленюк о запрете участия в соревнованиях с россиянами и белорусами
Все для благой цели
Олимпийская чемпионка раньше колебалась по поводу участия в соревнованиях, к которым могут быть допущены белорусы и россияне, однако, похоже, что украинская фехтовальщица уже приняла окончательное решение. Харлан хочет, чтобы на международном уровне продолжали говорить об Украине, что и должны делать наши спортсмены.
Я еще спортсменка, я еще тренируюсь и выступаю. Впереди, я надеюсь, Олимпиада. Буду делать все, чтобы туда попасть. Мы тренируемся с новым старшим тренером в Италии, где сейчас безопасно. Работа кипит, готовимся к Олимпийским играм. Нужно, чтобы наше знамя поднималось, чтобы наш гимн раздавался, чтобы украинские спортсмены были и рассказывали об Украине. Как ни крути, а спортсмены – это также связь с внешним миром. Я за последний год дала столько интервью зарубежным СМИ, что, наверное, за всю жизнь столько не давала.
– рассказала Харлан.
Достижение украинской фехтовальщицы
- Ольга Харлан достигла больших высот на международной арене. В частности, Ольга становилась олимпийской чемпионкой 2008-го года, серебряным призером Олимпийских игр-2016 в командном первенстве, бронзовой медалисткой Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве.
- К тому же Харлан – шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Ольга получила звание заслуженного мастера спорта по фехтованию, а 29 марта 2016 года имя Ольги Харлан было вписано в международный Зал славы FIE.