Ольга Харлан отметила, что в настоящее время ей сложно принять решение, будет ли она выступать на международной арене. Также украинская фехтовальщица поделилась своим отношением к россиянам и белорусам.

Достойно внимания "Почему наши спортсмены должны страдать": бывший тренер сборной Украины о решении Минспорта

Ни туда, ни сюда

Ольга Харлан рассказала, что в фехтовании существуют определенные трудности, которые и усложняют ее решение. Украинская фехтовальщица отметила, что все изменчивое, поэтому не стоит спешить со своим решением.

Мы можем бороться в командных соревнованиях на международных стартах, но для меня это однажды на половинку. У нас не командный вид спорта как баскетбол или гандбол. Мы – фехтовальщики, едем на личные соревнования, а также на командные. Это нужно привыкнуть к системе, которая будет, если будем ездить на соревнования. Не знаю, как я буду думать, как себя вести, потому что сейчас очень трудно что-то решать. Все меняется каждый день, как и мое состояние,

– рассказала Харлан.

Также украинская фехтовальщица переживает за свой авторитет на уровне международных соревнований. Харлан считает, что это не справедливо, что украинцы, которые заслуживают быть на турнирах, не смогут принять участие в них, а недостойные россияне и белорусы будут свободно соревноваться.

Россиян и белорусов для меня не существует. То, что сейчас делается – это еще хуже для них, потому что видит весь мир. Во-первых, они не должны быть на соревнованиях. Мы не можем бороться, уже так получилось, что их допустили. Мы должны развиваться также, потому что если остановиться, то не будет жизни вообще. Это очень тяжело, и на это нужно время. Может, пройдут первые соревнования, и они придут, то я не знаю, как буду реагировать на это. Не знаю, как буду смотреть на то, что мой рейтинг падает или они приезжают, а я не там, где я заслуживаю быть. Мы просто живем сегодняшним днем. Решения каждый день и информация меняются,

– рассказала Харлан.

Следует отметить, что Ольга успела добиться успеха в Украине. 32-летняя Харлан защитила звание чемпионки Украины в фехтовании на саблях. На прошедших в Киеве национальных соревнованиях самая титулованная спортсменка выиграла все девять боев (пять в отборе, четыре – в плей-офф).

Достижение украинской фехтовальщицы