Не могла подумать, что буду иметь 6 медалей, – Харлан о звании самой титулованной спортсменки Украины

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась эмоциями от обладания шестью олимпийскими медалями. Также спортсменка выделила одну из самых важных медалей.

На Олимпиаде-2024 Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальном соревновании и "золото" в команде. Таким образом, она стала самой титулованной спортсменкой Украины, обогнав Яну Клочкову.

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Эмоции Харлан от 6 олимпийских медалей

Украинскую фехтовальщицу спросили, могла бы она выделить самую ценную медаль в своем арсенале.

Не могу выделить какую-то одну. Скажу, пожалуй, о золотой медали Пекина, потому что она была первой. Это было начало всей моей истории. Тогда не могла даже подумать, что у меня будет 6 медалей с Олимпиад. Очень счастлива, не могу еще понять этого. Самое главное – все эти медали для Украины. Я ее везла в Украину и с Украиной в сердце,

– ответила Ольга Харлан.

В итоге всех Олимпиад спортсменка смогла заработать 495 тысяч долларов США: в Пекине – 100 тысяч, в Лондоне – 55, в Рио – 135 и 205 тысяч долларов за соревнования в Париже.

Отметим, что фехтовальщица выставила на аукцион саблю, которой нанесла победный укол в финале Олимпиады-2024 в командных соревнованиях. Аукцион проведет Благотворительный фонд Сергея Притулы.