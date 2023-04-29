С прицелом на Олимпиаду: Харлан завоевала "бронзу" на турнире в Сеуле

В южнокорейском Сеуле состоялся этап Гран-при по фехтованию на саблях. Это первый турнир на пути к Олимпийским играм-2024.

На этапе Гран-при в Сеуле соревновались три украинских фехтовальщика: Ольга Харлан, Юрий Цап и Андрей Ягодка. Наши спортсмены смогли поучаствовать в соревнованиях, поскольку россиян и белорусов еще не допустили к турнирам, пишет 24 Канал.

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Вторая "бронза" в сезоне

Украинская саблистка благодаря 10-му месту в мировом рейтинге сразу попала в плей-офф раунд, минуя групповой этап. На пути в полуфинал украинка поочередно победила француженку Сирилль Рю, медалистку Кубков мира и Гран-при Шао Яки из Китая, Чжон Инхе из Республики Корея и призерку чемпионата мира и Европы Анну Мартон из Венгрии.

В полуфинале соперницей 32-летней украинки была француженка Сари Бальцер, занимающая 5-е место в мировом рейтинге. Ольга неплохо начала матч, выигрывая 9:6. Но в дальнейшем Харлан нанесла лишь один результативный укол, в то время как Бальцер – девять. В итоге украинская фехтовальщица уступила со счетом 10:15.

Таким образом, Харлан завоевала вторую медаль на уровне Гран-при в сезоне 2023 года. Напомним, что в январе Ольга выиграла "бронзу" на этапе в Тунисе. В общей сложности на счету титулованной саблистки 27 наград на турнирах серии Гран-при.

Отметим, что Юрий Цап и Андрей Ягодка прекратили выступления на более ранних стадиях Гран-при. Ягодка в 1/8 финала уступил французу Себастьену Патрису (9:15) и разделил 9-16 место. А Цап проиграл в 1/32 финала. Он уступил американцу Колину Гиткоку (13:15).