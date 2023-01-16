Украинка не полетела назад в итальянскую Болонью, где живет с любимым, без наград. Ольга Харлан стала третьей, 24 канал.

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Путь Харлан к "бронзе" Гран-при

Гран-при в Тунисе началось для украинской саблистки очень ярко – разгромная победа над полячкой Сильвой Матущак 15:6. Украинка опередила соперницу на 9 уколов.

Харлан пошла в 1/8 финала, где ее уже ждало противостояние против Анны Башту из Азербайджана. С ней тоже у Ольги не возникло проблем – 15:8.

Четвертьфинал уже не стал "легкой прогулкой" для украинской фехтовальщицы. Француженка Сара Бальцер сделала много проблем для Харлан. Ольга на характере совершила камбэк и победила с разницей в один укол – 15:14.

Первое поражение ждала в полуфинале Гран-при. Эта встреча шла по схожему сценарию до ее предыдущего противостояния против представительницы Франции. Однако на этот раз испанка Люсия Мартин-Португез была лучшей на один укол – 14:15. Досадное поражение, подарившее Харлан "бронзу" соревнований.

Ольга Харлан понемногу возвращается на победный путь после провальной Олимпиады-2020 в Токио, когда украинка вылетела из Игр сразу после первого боя.

"Бронза" в Тунисе стала первой наградой Харлана на уровне Гран-при с января 2020 года, когда Ольга торжествовала в канадском Монреале.

Видео финалов Гран-при (с 1:21:19 встреча Харлан с испанкой)