По данным Министерства здравоохранения Украины, Усик передал 50 тысяч долларов на генераторы для украинских больниц. Деньги собираются в рамках платформы United24.

Напомним Шевченко и Усик снялись в видеоролике в вечернем неосвещенном Киеве с благородной целью

"United24 продолжает масштабный сбор, чтобы помочь героическим украинским медикам, которые спасают жизнь при свете фонариков. Спасибо чемпиону и всем, кто присоединился", – написали в Минздраве.

Напомним, 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами United24, среди которых был Александр Усик. Там и было договорено о сборе средств на закупку 1000 генераторов для украинских больниц.

"Имел честь встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и 5 амбассадорамы United24 – Андреем Шевченко, Скоттом Келли, Элиной Свитолиной, Лиевом Шрайбером и Тимоти Снайдером. Мы объединяем свои усилия, чтобы собрать средства на генераторы для больниц. Сегодня украинский. Мы должны помочь этим мужественным мужчинам и женщинам делать свою работу. Работу, которая спасает жизнь", – заявил после встречи Усик.