За даними Міністерства охорони здоров'я України, Усик передав 50 тисяч доларів на генератори для українських лікарень. Гроші збираються в рамках платформи United24.

Нагадаємо Шевченко та Усик знялися у відеоролику у вечірньому неосвітленому Києві з благородною метою

"United24 продовжує масштабний збір, щоб допомогти героїчним українським медикам, які рятують життя при світлі ліхтариків. Дякуємо чемпіону та всім, хто долучився", – написали в МОЗ.

Нагадаємо, 29 листопада Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами United24, серед яких був Олександр Усик. Саме там і було домовлено про збір коштів на закупівлю 1000 генераторів для українських лікарень.

"Мав честь зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та 5 амбасадорами United24 – Андрієм Шевченком, Скоттом Келлі, Еліною Світоліною, Лієвом Шрайбером та Тімоті Снайдером. Ми поєднуємо свої зусилля, щоб зібрати кошти на генератори для лікарень. Сьогодні українські лікарі оперують при світлі ліхтариків. Ми маємо допомогти цим мужнім чоловікам та жінкам робити свою роботу. Роботу, яка рятує життя", – заявив після зустрічі Усик.