Олимпийская надежда Украины Верняев пропустит Олимпийские игры

Украина объявила список представителей на Олимпийские игры-2020 в Токио. В списке НОК Украины не нашлось места для Олега Верняева и Дмитрия Чумака.

Украинский гимнаст Олег Верняев не вошел в состав сборной. Олег остается отстраненным.

К слову Олимпиада-2020: кто будет представлять Украину и в каких видах спорта

Что известно об отстранении Верняева

В январе 2021 года стало известно, что Верняев временно отстранен от соревнований из-за расследования Международной федерации гимнастики.

Причина расследования – не известна. Ни Верняев, ни его тренер не комментируют отстранение.

Олег Верняев является золотым и серебряным призером Олимпийских игр-2016.

Чумак пропустит Олимпиаду

Игры в Токио пропустит и тяжелоатлет Дмитрий Чумак, который также не вошел в состав сборной.

В июне 2021 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила Чумака из-за подозрений в попытке уклонения от прохождения тестирования и попытке подкупа допинг-офицера.