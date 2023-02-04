"Политическая составляющая на это не повлияла": россиянин признался, что принял участие в трансфере Цыганкова

Трансфер Виктора Цыганкова в Жирную может набрать скандальные обороты. В переходе украинца в топ-чемпионат задействован российский футбольный агент.

Российский футбольный агент Олег Селюк, хорошо известный на территории Украины, признался, что принял участие в трансфере Виктора Цыганкова. Также россиянин рассказал, что иностранным клубам не интересна политическая ситуация.

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Олег Селюк доволен тем, что стал частью трансфера Цыганкова в Жирону. Также он отметил, что его не интересует национальность клиента, а зарубежным командам глубоко все равно, что происходит в Украине, и они готовы покупать российских футболистов.

Ну, пошел Мудрик в Челси – и слава богу. Я здесь тоже принял участие в переходе Цыганкова в Жирону. И ни одна политическая составляющая не повлияла. Мне какая разница — украинец он, азербайджанец или кто-нибудь еще? Поверьте, если Челси действительно будет заинтересован в приобретении российского футболиста, никакой проблемы не будет,

– рассказал Селюк.

Чем известен Олег Селюк

Работал в должности вице-президента в донецком Металлурге и симферопельской Таврии.

Сотрудничает с футболистами из Бенелюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксемубрг). Также в основном его работа направлена на поиски игроков в Африке, часто из Нигерии и Кот-д'Ивуара.

У Селюка очень хорошие отношения с президентом Барселоны Жоаном Лапортом. Также россиянин хорошо знаком с руководством мадридского Реала.

В прошлом Селюк занимался организацией товарищеских матчей киевского "Динамо".

Также россиянин почти оформил переход Немании Видича в донецкий Шахтер, однако трансферу не суждено было состояться.

У Селюка нет официальной лицензии агента ФИФА. По его словам, он не берет никаких денег с игроков. Бизнес-модель Селюка основана на том, что при трансфере футболиста он полностью или частично сохраняет экономические права на них, впоследствии реализуемые.

Селюк выступал против лимита на иностранцев в УПЛ и российском чемпионате, из-за чего подвергался критике.

Его самый известный клиент – Яя Туре. Ивоарийский футболист в свое время играл за Барселону и Манчестер Сити и был одним из самых оплачиваемых футболистов.