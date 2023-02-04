Бывшего защитника немецкого Ганновера Карстена Линке арестовали за шпионаж. Также бывший футболист занимался тренерской деятельностью, прежде чем свернуть на неправильную дорожку.

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Шпионские игры

Карстен Линке покинул футбольную жизнь и переехал в Берлин. Это связано с его продвижением в структуре германской разведки BND. В столице Германии бывшего футболиста и задержали. Все из-за сотрудничества с российским ФСБ. Отмечается, что Линке являлся ценным и перспективным источником информации для России.

Кстати говоря, свою футбольную карьеру Линке провел в дубле Ганновера, а за основную команду сыграл всего 15 матчей.

Линке избрал не тот путь, хотя и мог в байтуне занять ведущие должности в немецкой разведке. Линке решил передавать Кремлю информацию, касающуюся происходящего в Украине во время войны. Продолжается расследование относительно того, что работал Линке сам или в группе. Также в структуре пытаются узнать о чем еще Линке мог информировать Кремль.

Также летом 2021-го Линке организовывал барбекю, где познакомился с бизнесменом российского происхождения, подозреваемым в передаче информации ФСБ. Бизнесмен утверждает, что делать его заставлял немец, да еще неизвестно кто кого завербовал. Также ФСБ пыталось скрыть их полеты в Россию.

Бывшему футболисту грозит пожизненное заключение.