Российский футбольный агент Олег Селюк, хорошо известный на территории Украины, признался, что принял участие в трансфере Виктора Цыганкова. Также россиянин рассказал, что иностранным клубам не интересна политическая ситуация.

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Олег Селюк доволен тем, что стал частью трансфера Цыганкова в Жирону. Также он отметил, что его не интересует национальность клиента, а зарубежным командам глубоко все равно, что происходит в Украине, и они готовы покупать российских футболистов.

Ну, пошел Мудрик в Челси – и слава богу. Я здесь тоже принял участие в переходе Цыганкова в Жирону. И ни одна политическая составляющая не повлияла. Мне какая разница — украинец он, азербайджанец или кто-нибудь еще? Поверьте, если Челси действительно будет заинтересован в приобретении российского футболиста, никакой проблемы не будет,

– рассказал Селюк.

Кстати говоря, Виктор Цыганков вот-вот уже может дебютировать за свой новоиспеченный клуб.

Чем известен Олег Селюк