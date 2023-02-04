Російський футбольний агент Олег Селюк, який добре відомий на теренах України, зізнався, що взяв участь у трансфері Віктора Циганкова. Також росіянин розповів, що іноземні клуби не цікавить політична ситуація.

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Олег Селюк задоволений тим, що він став частиною трансферу Циганкова у Жирону. Також він зазначив, що його не цікавить національність клієнта, а закордонним командам глибоко все одно, що коїться в Україні і вони готові купувати російських футболістів.

Ну, пішов Мудрик у Челсі — і слава богу. Я тут теж взяв участь у переході Циганкова до Жирони. І жодна політична складова не вплинула. Мені яка різниця — українець він, азербайджанець чи ще хто? Повірте, якщо Челсі справді буде зацікавлений у придбанні російського футболіста, жодної проблеми не буде,

– розповів Селюк.

До речі, Віктор Циганков от-от уже може дебютувати за свій новоспечений клуб.

Чим відомий Олег Селюк