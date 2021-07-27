Омельчук: Эта медаль очень-очень важна

Олег Омельчук впервые поднялся на олимпийский подиум. Для Олега Игры в Токио уже четвертые в карьере.

Примечательно "Бронза" на вес "золота": награждение Костевич и Омельчука на Олимпиаде-2020 – фото

Ощущение радости, счастья. Столько времени и труда возложил. Это уже четвертые Олимпийские игры, поэтому для меня эта медаль очень-очень важна,

– сказал Омельчук.

Украинский спортсмен заявил, что после получения медали ему стало психологически легче, ведь больше нет волнения.

"У меня, честно говоря, уже спокойствие на душе и на сердце. Хуже всего психологически в нашем виде спорта – это то, что мысли постоянно приходят. Я думал, что на четвертых Олимпийских играх буду старше и меньше волноваться из-за опыта, а получилось наоборот. Сейчас уже буду умственно и морально спокойнее. Думаю, это в дальнейшем будет помогать в том, чтобы хорошо выступать", – отметил "бронзовый" призер Игр в Токио.

Это интересно Проклятие снято: впервые украинский знаменосец выиграл медаль Олимпиады

Елене Костевич и Олегу Омельчуку не удалось выйти в "золотой" финал. По словам украинца, он расстроился, когда узнал, что будет бороться за третье место.

Конечно, волнение было. Начал стрельбу нормально, а в конце у меня не скажу, что было плохо, но было много близких девяток. Но кучность стрельбы была нормальная. Я после того, как увидел, что мы будем бороться за третье место, сначала расстроился. Но, слава Богу, мы стали третьими. Как Елена говорит, это действительно командная медаль для нас всех,

– резюмировал спортсмен.