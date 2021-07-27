Елена Костевич и Олег Омельчук показали в квалификации третий результат и получили право выступить в перестрелке за бронзу с Зораной Арунович и Дамиром Микечом из Сербии. Украинцы победили 16:12 и получили бронзовую награду.

Как это было Костевич и Омельчук получили "бронзу" Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета в миксте

В индивидуальных соревнованиях в стрельбе из пистолета Елена Костевич 25 июля в Токио финишировала четвертой.

Костевич преодолела "проклятие знаменосца"

Таким образом, Елена Костевич, которая несла флаг Украины на открытии Олимпиады-2020, преодолела традицию, по которой спортсмены, которые несут флаг на церемонии, потом остаются на Играх без медалей.

На предыдущих шести летних и семи зимних Олимпийских играх, на которых была представлена сборная Украины, знаменосцы нашей команды непременно возвращались домой без медалей.