Колишній головний тренер "Динамо" Олег Блохін прокоментував призначення екснаставника донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу на пост головного тренера киян.

Блохін поділився своєю думкою в коментарі сайту Tribuna.com.

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Це плювок. Це мені особистий плювок. Що Луческу говорив про "Динамо", про історію, про Лобановського, про всю традицію клубу. Це плювок мені в душу. Людина, яка працювала у "Шахтарі" 12 років, наговорила стільки про "Динамо", що – ну як? Ви ж читали, напевно, все це? Що він зробив у збірній Туреччини, "Зеніті"? Що він зробив?

– сказав Блохін.

Блохін заявив, що команду міг очолити "хто завгодно – тільки не Луческу". Він зізнався, що не буде вболівати за "Динамо" під керівництвом румунського тренера: "Ні за яких умов. Я ж ще раз кажу – це плювок особисто мені в душу. Не знаю, як інші там. Думаю, для хлопців, які пройшли через "Динамо" – це плювок, просто плювок. Мені плювати, якщо навіть він поліпшить результати. Дай Бог, щоб він покращив. Але я в це не вірю. Ще раз кажу: хто завгодно – тільки не він".

Блохін висловив думку, що це найгірший варіант, а також зізнався, що йому прикро.

"Коли дізнався, в мене досі... Мені важко, прикро. 74 роки, чотири роки не тренує людина. Це знущання. При нашій ситуації в країні платити такі гроші – незрозуміло, кому, що. Дай бог йому здоров'я. Я в шоці, чесно", – підсумував фахівець.

Луческу наговорив про Лобановського

У березні 2019 рокуЛуческу зробив скандальну заяву про Валерія Лобановського. Він вважає, що домігся більшого, ніж Лобановський, який нічого не досяг за кордоном. Проти слів Луческу про Лобановського виступив володар Золотого м'яча-1986 Ігор Беланов.

Легенди "Динамо" Ігор Бєланов та Олег Блохін не схвально сприняли таку заяву.

Що відомо про Луческу

Мірча Луческу 12 років очолював донецький "Шахтар" – з 2004 до 2016 року. З "гірниками" румун виграв 8 чемпіонств, 6 Кубків України та Кубок УЄФА 2009 року. 24 травня 2016 року очолив російський "Зеніт". Та вже через рік через незадовільні результати був звільнений. Після цього 2 серпня очолив збірну Туреччини.

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У першому матчі на новій посаді програв у Києві збірній Україні у матчі кваліфікації ЧС-2018. Через незадовільні результати у матчах Ліги націй 11 лютого 2019 року Луческу було звільнено з посади наставника збірної Туреччини. Останній матч під керівництвом румунського спеціаліста Туреччина провела проти України 20 листопада 2018 року. Спочатку матч мав відбутися у Дніпрі, але на прохання Луческу гру перенесли до Туреччини. Матч закінчився з рахунком 0:0.