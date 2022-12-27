Украинская борчина повторила чемпионское фото Месси, Беленюк подколол Лео

Украинская борчина Оксана Ливач сделала фото в стиле Лионеля Месси. Наша спортсменка сфотографировалась в постели с кубком чемпионов мира-2022.

25-летняя уроженка Долины положила с собой в постель трофей, которую женская сборная Украины по борьбе завоевала на Кубке мира-2022 в США. После этого фото с инстаграмму Оксаны Ливач сравнивают с Лионелем Месси, сделавшим идентичную фотографию с трофеем после победы на ЧМ-2022 по футболу.

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Сравнение с капитаном сборной Аргентины

Украинка коротко подписала фотографию.

Доброе утро. У нас также есть кубок чемпионов мира,

– подписала фотографию борчина.

Под публикацией свой комментарий оставил олимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе и депутат Жан Беленюк, показавший свое чувство юмора.

Вот где Месси подсмотрел идею?,

– спросил Беленюк.

Левушка и ее младшая сестра тоже с юмором прокомментировали слова Беленюка.

"Так интересно, потому что на самом деле фото реально сделали раньше Лео", – ответила Мария Ливач, старшая сестра Оксаны.

"Ага, украл мою идею", – написала Оксана Ливач.



Левушка сделала фото в стиле Месси / Коллаж 24 канала

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Напомним, что в декабре украинские борчины впервые одержали победу на командном Кубке мира-2022. До этого украинка всего дважды финишировала на пьедестале Кубка мира. В 2002 году стали бронзовыми призерками, а спустя три года (2005 год) получили звание вицечемпионок.

На своем пути подопечные Андрея Стадника одолели оппонентов из Монголии, Японии и Китая.

Оксана Ливач стала одним из украинских триумфаторок в финальных столкновениях против соперниц из Китая.