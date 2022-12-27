25-річна уродженка Долини поклала зі собою у ліжко трофей, який жіноча збірна України з боротьби здобула на Кубку світу-2022 у США. Після цього фото з інстаграму Оксани Лівач порівнюють із Ліонелем Мессі, який зробив ідентичну світлину з трофеєм після перемоги на ЧС-2022 з футболу.

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Українка коротко підписала світлину.

Доброго ранку. У нас також є кубок чемпіонів світу,

– підписала світлину борчиня.

Під публікацією свій коментар залишив олімпійський чемпіон-2020 із греко-римської боротьби та депутат Жан Беленюк, який показав своє почуття гумору.

Ось де Мессі підгледів ідею?,

– запитав Беленюк.

Лівач та її молодша сестра теж із гумором прокоментували слова Беленюка.

"Так цікаво, бо насправді фото реально зробили раніше за Лео", – відповіла Марія Лівач, старша сестра Оксани.

"Ага, поцупив мою ідею", – написала Оксана Лівач.



Лівач зробила фото у стилі Мессі / Колаж 24 каналу

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Нагадаємо, що у грудня українські борчині вперше здобули перемогу на командному Кубку світу-2022. До цього українки лише двічі фінішувала на п'єдесталі Кубка світу. У 2002 році стали бронзовими призерками, а через три роки (2005 рік) отримали звання віцечемпіонок.

На своєму шляху підопічні Андрія Стадніка здолали опоненток із Монголії, Японії та Китаю.

Оксана Лівач стала однією з українських тріумфаторок у фінальних сутичках проти суперниць із Китаю.