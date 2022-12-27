25-летняя уроженка Долины положила с собой в постель трофей, которую женская сборная Украины по борьбе завоевала на Кубке мира-2022 в США. После этого фото с инстаграмму Оксаны Ливач сравнивают с Лионелем Месси, сделавшим идентичную фотографию с трофеем после победы на ЧМ-2022 по футболу.
К теме Как украинские борчины одержали победу и переписали историю Кубка мира: яркое видео
Сравнение с капитаном сборной Аргентины
Украинка коротко подписала фотографию.
Доброе утро. У нас также есть кубок чемпионов мира,
– подписала фотографию борчина.
Под публикацией свой комментарий оставил олимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе и депутат Жан Беленюк, показавший свое чувство юмора.
Вот где Месси подсмотрел идею?,
– спросил Беленюк.
Левушка и ее младшая сестра тоже с юмором прокомментировали слова Беленюка.
- "Так интересно, потому что на самом деле фото реально сделали раньше Лео", – ответила Мария Ливач, старшая сестра Оксаны.
- "Ага, украл мою идею", – написала Оксана Ливач.
Левушка сделала фото в стиле Месси / Коллаж 24 канала
Смотрите также Чемпионский сон: Месси выложил победное фото с трофеем ЧМ-2022 в постели
Напомним, что в декабре украинские борчины впервые одержали победу на командном Кубке мира-2022. До этого украинка всего дважды финишировала на пьедестале Кубка мира. В 2002 году стали бронзовыми призерками, а спустя три года (2005 год) получили звание вицечемпионок.
На своем пути подопечные Андрея Стадника одолели оппонентов из Монголии, Японии и Китая.
Оксана Ливач стала одним из украинских триумфаторок в финальных столкновениях против соперниц из Китая.