Вы просто позорите всех украинских спортсменов во всем мире, – Баюл Гутцайту по бойкоту

Оксана Баюл недовольна бойкотом украинцами международных соревнований. Спортсменко считает, что такой ход – это позор для Украины.

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл отреагировала на допуск российских дзюдоистов к международным соревнованиям. Баюл отметила, что бойкот ничем не поможет в данной ситуации.

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Не подбирая слов

Олимпийская чемпионка отреагировала не на текст Вадима Гутцайта, которому он уверяет, что Украина отстаивает свое право, а именно недопуск россиян и белорусов к международным соревнованиям, пока на территории нашего государства будет идти война. Президент НОК отметил, что выбор принимать или не участвовать в соревнованиях лежит на плечах федераций, что и разозлило Оксану.

Теперь Федерации виноваты. А что на счет утраты статуса национальное? Вадим, вы просто позорите всех украинских спортсменов во всем мире. Поверьте мне, что всем нам на ваш бойкот. А вот украинские спортсмены будут сидеть дома и смотреть, как проходит Олимпиада-2024,

– написала Баюл.

Напомним, что Международная федерация дзюдо решила проявить толерантность к представителям страны-террористки. Теперь дзюдоисты с России и Беларуси после проверки могут быть допущены к международным соревнованиям. Таким образом сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать соревнование, которые состоятся с участием представителей страны-агрессора и ее приспешницы.

На бойкот со стороны Украины негативно отреагировал ряд украинских спортсменов, раскритиковавших такое решение НОК, в частности Артем Лесюк да Дарья Белодид.